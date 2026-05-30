Юрий Быков представил фильм «Вершина» на кинорынке «Нового движения»

По словам Быкова, его новую работу от предыдущих отличает более «комфортное зрительское восприятие». По сюжету группа альпинистов-любителей отправляется на восхождение на пик высотой более 5 тысячи метров. В ходе экспедиции между героями развиваются внутренние конфликты, что обнажает страхи участников похода.

В картине снимались Артем Быстров, Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова и другие. Для подстраховки артистов в съемочном процессе также были задействованы профессионалы - скалолазы, альпинисты, страхующие артистов. Натурные съемки картины проходили в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - в районах Эльбруса, Безенги, Чегема ина территории горнолыжного курорта «Архыз». Съемочная группа работала на высотах от 2 до 3,4 тысячи метров.

Ранее режиссер триллера Алексей Ионов «Пропасть» в интервью НСН рассказал, что команда фильма долго искала каскадеров, которые бы согласились исполнить смертельно опасный трюк с закручиванием в воздухе и бесконтрольным падением. При этом большую часть трюков исполнители главных ролей Тина Стойилкович, Степан Белозеров и Марк Эйдельштейн исполняли сами.

