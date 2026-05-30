Юрий Быков представил фильм «Вершина» на кинорынке «Нового движения»
Режиссер Юрий Быков представил три сцены нового приключенческого триллера «Вершина» на кинорынке авторского кино фестиваля «Новое движение», сообщает ТАСС.
По словам Быкова, его новую работу от предыдущих отличает более «комфортное зрительское восприятие». По сюжету группа альпинистов-любителей отправляется на восхождение на пик высотой более 5 тысячи метров. В ходе экспедиции между героями развиваются внутренние конфликты, что обнажает страхи участников похода.
В картине снимались Артем Быстров, Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова и другие. Для подстраховки артистов в съемочном процессе также были задействованы профессионалы - скалолазы, альпинисты, страхующие артистов. Натурные съемки картины проходили в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - в районах Эльбруса, Безенги, Чегема ина территории горнолыжного курорта «Архыз». Съемочная группа работала на высотах от 2 до 3,4 тысячи метров.
Ранее режиссер триллера Алексей Ионов «Пропасть» в интервью НСН рассказал, что команда фильма долго искала каскадеров, которые бы согласились исполнить смертельно опасный трюк с закручиванием в воздухе и бесконтрольным падением. При этом большую часть трюков исполнители главных ролей Тина Стойилкович, Степан Белозеров и Марк Эйдельштейн исполняли сами.
