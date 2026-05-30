ЗАЭС: Радиационный фон на станции после удара дрона ВСУ не превышает норму

После атаки дрона радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки дрона находится в пределах естественных значений и не превышает норму, сообщила пресс-служба станции.

Лихачев: Украинский дрон поразил здание машинного зала блока №6 ЗАЭС

На данный момент все системы ЗАЭС работают в штатном режиме, технологические процессы не нарушены. Специалисты станции уже приступили к обследованию места происшествия.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ поразил стену машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС. Пострадавших в результате атаки нет.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнял, что БПЛА влетел в стену энергоблока, а затем взорвался. Оборудование не было повреждено в результате инцидента, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
