ЗАЭС: Радиационный фон на станции после удара дрона ВСУ не превышает норму
После атаки дрона радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки дрона находится в пределах естественных значений и не превышает норму, сообщила пресс-служба станции.
На данный момент все системы ЗАЭС работают в штатном режиме, технологические процессы не нарушены. Специалисты станции уже приступили к обследованию места происшествия.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ поразил стену машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС. Пострадавших в результате атаки нет.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнял, что БПЛА влетел в стену энергоблока, а затем взорвался. Оборудование не было повреждено в результате инцидента, передает «Радиоточка НСН».
