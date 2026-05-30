Николь Ковальчук первой среди россиянок взошла на Эверест без кислорода

Ковальчук совершила восхождение 27 мая и стала первой россиянкой, которой удалось это сделать.

Николь Ковальчук является женой хоккеиста Ильи Ковальчука. К 41 году она покорила все 14 вершин в мире высотой более 8 тысяч метров. Помимо Эвереста, без дополнительного кислорода альпинистка также взобралась на гору Манаслу в Непале высотой 8163 метров.

В мае 2025 года егрой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский поднялся на Эверест и разместил на высоте 8848,8 метров флаг НАШЕго Радио. Он стал первым российским космонавтом, покорившим высочайшую вершину мира, напоминает «Радиоточка НСН».

