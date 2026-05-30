Николь Ковальчук первой среди россиянок взошла на Эверест без кислорода
Российская альпинистка Николь Ковальчук взошла на Эверест без использования кислородных баллонов, сообщил компания непальского альпиниста Нирмала Пурджи Elite Exped, организовавшая восхождение.
Ковальчук совершила восхождение 27 мая и стала первой россиянкой, которой удалось это сделать.
Николь Ковальчук является женой хоккеиста Ильи Ковальчука. К 41 году она покорила все 14 вершин в мире высотой более 8 тысяч метров. Помимо Эвереста, без дополнительного кислорода альпинистка также взобралась на гору Манаслу в Непале высотой 8163 метров.
В мае 2025 года егрой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский поднялся на Эверест и разместил на высоте 8848,8 метров флаг НАШЕго Радио. Он стал первым российским космонавтом, покорившим высочайшую вершину мира, напоминает «Радиоточка НСН».
