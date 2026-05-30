МО: Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8:00 до 20:00 уничтожили 19 украинских беспилотных над регионами России, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Крымом.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ повреждено здание областного суда в Нижнем Новгороде.
Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, в области появится министерство защиты объектов от атак беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».
