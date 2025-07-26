Вокалист ГУДТАЙМС заявил о желании выступить с хором МВД
Группа ищет возможности для оригинальных исполнений, одна из таких — выступить на одной сцене с хором МВД, заявил вокалист ГУДТАЙМС Артем Шаров в пресс-центре НСН.
Выступления с симфоническими оркестрами уже стали слишком обыденными для рокеров, а совместный трек со множеством людей был бы куда интереснее, рассказал в пресс-центре НСН фронтмен и вокалист ГУДТАЙМС Артём Шаров.
В эти дни в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. В 17:00 на сцене появит группа «ГУДТАЙМС». Шаров поделился своими планами на будущее.
«Из-за того что уже все переиграли с симфоническими оркестрами, то нам повторяться не хочется. Есть желание создать что-то крутое и оригинальное, мне нравится, когда задействовано большое количество людей, например, сделать что-то с хором МВД, это было бы интересно. У нас планируется меньше концертов, но они будут более масштабными. В августе мы выпустим крайний сингл с грядущего альбома, на него мы начинаем снимать клип, а в середине сентября будет полный релиз. Запустим тур на всю осень-зиму и презентуем все песни», — рассказал он.
Ранее лидер и вокалист «Крематория» Армен Григорян заявил в пресс-центре НСН, что остался доволен выступлением на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», несмотря на раннее для рок-концерта время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru