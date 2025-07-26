Выступления с симфоническими оркестрами уже стали слишком обыденными для рокеров, а совместный трек со множеством людей был бы куда интереснее, рассказал в пресс-центре НСН фронтмен и вокалист ГУДТАЙМС Артём Шаров.

В эти дни в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. В 17:00 на сцене появит группа «ГУДТАЙМС». Шаров поделился своими планами на будущее.