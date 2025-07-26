«Урбан налажен»: Вокалист группы Casual восхитился атмосферой фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
Атмосфера рок-фестиваля очень крутая и необычная, в том числе, благодаря месту проведения, заявил Алексей Яшин в пресс-центре НСН.
Атмосфера рок-фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» очень классная, а локация позволяет добраться до него как из центра Москвы, так и из соседних городов, заявил вокалист группы Casual Алексей Яшин в пресс-центре НСН.
Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в эти дни в кинопарке «Москино». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Первый день фестиваля начался в полдень 26 июля с выступления оркестра «Глобалис». В 14:00 на сцене появилась группа Casual. Вокалист отметил классную атмосферу и похвалил организаторов за выбор места проведения.
«Атмосфера очень крутая и необычная, это — замечательная локация. Она расположена недалеко от центра Москвы. Сюда удобно добраться из близлежащих городов — "урбан" здесь налажен. Вплести сюда рок-фестиваль было замечательной идеей. Мы очень рады, что принимаем участие в этом мероприятии. У меня уже несколько лет есть футболка с логотипом кинопарка, наконец-то появился повод ее надеть и показать на выступлении», — рассказал он.
Ранее оркестр «Глобалис» поделился в эфире НСН впечатлениями от «НАШИ В ГОРОДЕ».
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