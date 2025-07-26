Атмосфера рок-фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» очень классная, а локация позволяет добраться до него как из центра Москвы, так и из соседних городов, заявил вокалист группы Casual Алексей Яшин в пресс-центре НСН.

Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в эти дни в кинопарке «Москино». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Первый день фестиваля начался в полдень 26 июля с выступления оркестра «Глобалис». В 14:00 на сцене появилась группа Casual. Вокалист отметил классную атмосферу и похвалил организаторов за выбор места проведения.