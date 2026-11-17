Рынок ужимается: Когда в России наступит пик сокращений работников
Ольга Мещерякова заявила в пресс-центре НСН, что 23,1% компаний планируют жестко ограничить найм — фактически отказаться от приема новых сотрудников.
Из-за высокой ключевой ставки и падения спроса рынок будет переходить к трех- и четырехдневной рабочей неделе, а затем — к прямой потере кадров, рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт Ольга Мещерякова.
«"Актион Финансы" опросила 637 компаний: 19,3% респондентов уже планируют прямые официальные сокращения штата в 2027 году. 38,5% намерены оставлять вакансии незаполненными после увольнений. 23,1% компаний планируют жестко ограничить найм — фактически отказаться от приема новых сотрудников. Рынок ужимается; это подтверждают и мои наблюдения. Недавно глава РСПП Александр Шохин сказал, что из-за высокой ключевой ставки и падения спроса мы будем переходить к трех- и четырехдневной рабочей неделе, а затем — к прямой потере кадров. Статистика HH.ru также подтверждает: мы уже находимся на пике внутреннего кризиса, связанного с "тихими сокращениями" и заморозкой найма», — сказала собеседница НСН.
Больше всего сокращений произошло в госсекторе, промышленности, образовании, здравоохранении, логистике, экспортно-ориентированной отрасли и добыче сырья, рассказала ранее в пресс-центре НСН Ольга Мещерякова.
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