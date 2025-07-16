Нечем кормить! В регионах начали уничтожать кур-несушек
В регионах РФ произошли два «громких» случая с уничтожением кур-несушек, сообщают «Известия».
Первый эпизод случился в Удмуртии. Там на улицу выбросили не менее 3 тысяч птиц. Неизвестные разгрузили фуру с курами на местности, где не было ни ограждений, ни инфраструктуры для их содержания. Птицы разбежались, погибнув от голода.
Второй скандал произошел в Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике, где из-за долгов предприятия и ареста активов по иску комбикормового завода не менее 150 тысяч кур оказались на грани гибели в отсутствие корма. В итоге несушки начали есть друг друга.
Как заявили в Ассоциации «Народный фермер», многим производителям приходится идти на вынужденное сокращение поголовья птицы, так как резко снизилась рентабельность птицеводческого бизнеса из-за подешевевших яиц. Представители отрасли заявили о серьезных убытках. В Минсельхозе готовят меры по выправлению ценовой ситуации, в том числе по установлению фиксированной стоимости яиц.
Ранее в РЭУ имени Плеханова назвали причину падения цен на яйца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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