До 200 тысяч рублей: В РФ могут штрафовать за передачу номера другому лицу
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассматривает введение штрафа до 50 тысяч рублей за передачу выделенного абонентского номера другому лицу, сообщают «Известия».
Такое наказание грозит физическим лицам. Штрафы в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей предложены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно. Штрафовать будут в случае, если они будут незаконно предоставлять возможность пользоваться связью людям, не работающим у них в компании.
При этом административным правонарушением не будет считаться кратковременная и безвозмездная передача номера постороннему человеку для его личных нужд.
Также комитет одобрил поправки, вводящие штраф за умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов, ообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru