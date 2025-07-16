До 200 тысяч рублей: В РФ могут штрафовать за передачу номера другому лицу

Такое наказание грозит физическим лицам. Штрафы в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей предложены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно. Штрафовать будут в случае, если они будут незаконно предоставлять возможность пользоваться связью людям, не работающим у них в компании.

При этом административным правонарушением не будет считаться кратковременная и безвозмездная передача номера постороннему человеку для его личных нужд.

Также комитет одобрил поправки, вводящие штраф за умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов, ообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

