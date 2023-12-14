Владимир Пресняков требует от Подольской отказаться от алкоголя

Артист рассказал, что сам боролся с зависимостью от алкоголя. Он признался, что когда-то алкоголь даже помогал ему писать песни, но потом его жизнь стала рушиться из-за пагубной привычки. Когда певец повстречал свою будущую супругу, он отказался от алкоголя.

Сейчас же артист хочет научить Подольскую обходится без спиртного. По его словам, он учит любимую супругу тому, что "можно без шампусика прекрасно себя чувствовать".

Ранее Пресняков рассказал о том, что расставался с Подольской в начале отношений, напоминает «Радиоточка НСН».

