Пресняков заявил, что передал гонорар за концерт участникам СВО

О своих планах артист рассказал во время выступления 30 октября. Также Пресняков поблагодарил пришедших на концерт зрителям, благодаря которым, по его словам, и стала возможной отправка средств.

«Я приветствую каждого — каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой, — и это благодаря вам» — объявил певец со сцены.

Ранее шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в своём Telegram-канале заявил, что намерен перевести часть денег, заработанных на концертах в Израиле, в помощь украинским беженцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

