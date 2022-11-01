Пресняков заявил, что передал гонорар за концерт участникам СВО
Певец Владимир Пресняков заявил, что передаст участникам спецоперации свой гонорар за концерт в «Крокус Сити Холле», сообщает «Комсомольская правда».
О своих планах артист рассказал во время выступления 30 октября. Также Пресняков поблагодарил пришедших на концерт зрителям, благодаря которым, по его словам, и стала возможной отправка средств.
«Я приветствую каждого — каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой, — и это благодаря вам» — объявил певец со сцены.
Ранее шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в своём Telegram-канале заявил, что намерен перевести часть денег, заработанных на концертах в Израиле, в помощь украинским беженцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Вооружённые силы РФ нарушили управление группировками ВСУ
- Новак заявил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков»
- Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Козинка
- Медведев назвал победу России в СВО гарантией ядерной безопасности всего мира
- Депутат призвал наказать отказывающихся от гражданства РФ олигархов
- Пригожин назвал критиков ЧВК «Вагнер» «тварями»
- В Белоруссии заявили о попытках Запада втянуть страну в войну
- Пресняков заявил, что передал гонорар за концерт участникам СВО
- Хакер «Джокер» раскрыл планы командования ВСУ
- Товарооборот между Ираном и Россией резко вырос
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru