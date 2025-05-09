Глава президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву на празднование Дня Победы

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву, сообщает РИА Новости.

Президент Лаоса отказался от поездки на парад Победы

Она примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Цвиянович посетит парад на Красной площади.

Ожидается, что в Москву прибудут 27 лидеров стран для участия в торжественных мероприятиях.

Ранее в Россию прибыли главы Гвинеи-Бисау и Зимбабве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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