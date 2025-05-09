Глава президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву на празднование Дня Победы
9 мая 202501:29
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву, сообщает РИА Новости.
Она примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Цвиянович посетит парад на Красной площади.
Ожидается, что в Москву прибудут 27 лидеров стран для участия в торжественных мероприятиях.
Ранее в Россию прибыли главы Гвинеи-Бисау и Зимбабве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Глава президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву на празднование Дня Победы
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru