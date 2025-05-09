СМИ: Учения в КНДР прошли для отработки готовности к ядерному контрудару

В КНДР прошли учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

СМИ: КНДР могла запустить несколько ракет малой дальности

Были задействованы тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11» и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров. Учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ранее КНДР запустила крылатую ракету для проверки сил ядерного сдерживания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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