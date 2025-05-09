СМИ: Учения в КНДР прошли для отработки готовности к ядерному контрудару
9 мая 202502:32
В КНДР прошли учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Были задействованы тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11» и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров. Учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Ранее КНДР запустила крылатую ракету для проверки сил ядерного сдерживания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru