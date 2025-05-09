«Росатом»: Для возврата американского топлива с ЗАЭС потребуются консультации
«Росатом» намерен обсудить с американской стороной судьбу ядерного топлива производства США, которое используется на Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Госкорпорации Алексей Лихачев.
Американские топливные сборки установлены на четырех из шести энергоблоков станции. Отмечается, что ситуация на АЭС полностью под контролем. При этом российское топливо для реакторов превосходит американское по эффективности и экономичности.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru