«Росатом»: Для возврата американского топлива с ЗАЭС потребуются консультации

Американские топливные сборки установлены на четырех из шести энергоблоков станции. Отмечается, что ситуация на АЭС полностью под контролем. При этом российское топливо для реакторов превосходит американское по эффективности и экономичности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

