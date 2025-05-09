«Росатом»: Для возврата американского топлива с ЗАЭС потребуются консультации

«Росатом» намерен обсудить с американской стороной судьбу ядерного топлива производства США, которое используется на Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Госкорпорации Алексей Лихачев.

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Американские топливные сборки установлены на четырех из шести энергоблоков станции. Отмечается, что ситуация на АЭС полностью под контролем. При этом российское топливо для реакторов превосходит американское по эффективности и экономичности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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