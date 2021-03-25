ВКонтакте, Spotify, TikTok. На чем зарабатывают музыканты?

Генеральный директор компании «musicdistribution» Илья Дурманов рассказал, на каких платформах зарабатывают артисты. 

Социальную сеть TikTok в США назвали главной музыкальной площадкой, после чего ведущие мировые лейблы подписали с ней договор, разрешающий доступ пользователям ко всему их каталогу групп и артистов. В середине февраля еще до официального выхода своего альбома Джастин Бибер дал в TikTok свой сольный концерт.

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В России, несмотря на популярность TikTok, для зарабатывания на стримах музыки эта площадка не самая привлекательная. Об этом в интервью НСН рассказал генеральный директор компании «musicdistribution» Илья Дурманов.

«Для России TikTok все еще непонятен: кто в нем? В нем дети, на 99% - дети, и то не все. Там маргинальное наше будущее. Сам использую TikTok только в зависимости от артиста: то есть если «ВКонтакте» объединяет разную аудиторию, то в TikTok «заходят» артисты только «новой» школы вроде Моргенштерна, Slava Marlow и так далее», - объяснил он.

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По его словам, для российского сегмента музыкального рынка площадкой номер один остается социальная сеть «ВКонтакте», но работает она только как PR-инструмент.

«В VK соотношение дохода 1 к 1: 1 миллион прослушиваний в Spotify и 5 миллионов прослушиваний в VK – стоимость одинаковая, доходность одинаковая. Но так как мы находимся здесь, на этом рынке, для нас для популяризации артиста – соцсеть «ВКонтакте» остается номер один, потом Instagram. В них уже состоявшаяся аудитория и мы видим на кого работаем». – продолжил Дурманов.

Он добавил, что пришедший последним на российский рынок Spotify, стал первым по зарабатыванию на прослушиваниях.

«Соотношение 10 к 1 по доходности. Потому что там большое количество платных подписок, потому что это удобный сервис, потому что это сервис - номер один в мире, он легальный. В нем очень удобный алгоритм и он реально под тебя подстраивается», - разъясняет популярность сервиса Дурманов.

Собеседник НСН считает, что социальные сети и музыкальные агрегаторы поделили музыкальный рынок не только по доходу от прослушиваний, но и разрезали аудиторию, которая теперь своим выбором и нажатием пальца на экран смартфона решает, к какой из «школ» артист будет относиться – новой или старой.

«То есть стримы поделили артистов на «старую» и «новую» школу: «новой» школе проще заработать на стримах, «старой» - на концертах. Например, есть уважаемые артисты Русского Рока, вот у них со стримингом на цифровых площадках дела не очень обстоят, но зато их могут прокормить концерты. И есть группа «Гамора» из Тольятти, у которой концертов нет, но 80% их дохода составляет стриминг и слушают их в основном за пределами России», - делится наблюдениями эксперт.

По данным Mediascope за 2020 год аудиторию «ВКонтакте» составляют в основном женщины, их 54,9% пользователей. В разрезе возраста больше пользователей от 25 до 34 лет. В Instagram картина приблизительно та же: 59% женщин против 41% мужчин в возрасте от 25-34 лет. TikTok – социальная сеть с быстрорастущей аудиторией. Больше всего в соцсети пользователей в возрасте 12-24 года, но доля тех, кому 25-34 лет составляет 12,5% от ежемесячной женской и 12,7 — от ежемесячной мужской аудитории.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыМузыка
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