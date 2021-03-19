Justice для Джастина Бибера. Певцу пригрозили судом «за справедливость»
Французский танцевальный дуэт требует запретить Биберу использовать название его нового альбома.
Французский танцевальный дуэт Justice направил письмо-претензию Джастину Биберу в связи с выходом его нового альбома. Сегодня, 19 марта, артист представил пластинку с названием Justice (англ. правосудие или справедливость - прим. НСН). Как утверждают французские музыканты, «Justice» - зарегистрированный ими товарный знак, кроме того написание самого слова на альбоме совпадает с написанием названия их группы, пишет издание Rolling Stone.
Разбирательство вокруг слова «Justice» между американцами и французами длится уже год, с того момента, как Джастин Бибер в феврале 2020 года заявил о выходе своего лонгплея.
Тогда танцевальный дуэт с юмором отреагировал на название альбома американского певца. В то же время менеджмент французов связался с командой представителей Бибера. Переписка между юристами шла какое-то время, но совершенно ничем не закончилась.
Юристы Бибера даже пытались связаться с дизайнером танцевального дуэта, чтобы тот их проконсультировал насчет используемого шрифта. В электронных письмах, они назначили удобную дату для обсуждения, но разговор так и не состоялся.
Представители французских артистов, в разговоре с изданием Rolling Stone, выразили сожаление по поводу передачи дела в суд. Они отмечают, что юристы и менеджмент Джастина Бибера были предупреждены о нарушениях закона, связанного с торговым знаком и могли решить этот вопрос в досудебном порядке, но проявили хрестоматийную халатность.
Представители Джастина Бибера, в свою очередь, ссылаются на прецеденты в подобных юридических вопросах, говорящие о том, что музыкант может использовать слово «Justice» в названии своего альбома.
Дело усугубляется еще и тем, что Бибер к релизу лонгплея подготовил и одноименный мерч: толстовки и футболки «Justice».
Альбом сегодня увидел свет, в него вошло 16 новых треков. Заявляя о своей новой работе, сам Бибер сказал: «Создавая этот альбом, я поставил себе цель — сделать музыку, которая будет приносить комфорт; написать песни, которые будут близки людям и которые помогут им не чувствовать одиночества».
Видимо, теперь одиночество Джастину Биберу не грозит, по крайней мере, этого не допустят юристы французского танцевального дуэта.
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