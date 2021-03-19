Justice для Джастина Бибера. Певцу пригрозили судом «за справедливость»

Юристы Бибера даже пытались связаться с дизайнером танцевального дуэта, чтобы тот их проконсультировал насчет используемого шрифта. В электронных письмах, они назначили удобную дату для обсуждения, но разговор так и не состоялся.

Представители французских артистов, в разговоре с изданием Rolling Stone, выразили сожаление по поводу передачи дела в суд. Они отмечают, что юристы и менеджмент Джастина Бибера были предупреждены о нарушениях закона, связанного с торговым знаком и могли решить этот вопрос в досудебном порядке, но проявили хрестоматийную халатность.

Представители Джастина Бибера, в свою очередь, ссылаются на прецеденты в подобных юридических вопросах, говорящие о том, что музыкант может использовать слово «Justice» в названии своего альбома.

Дело усугубляется еще и тем, что Бибер к релизу лонгплея подготовил и одноименный мерч: толстовки и футболки «Justice».

Альбом сегодня увидел свет, в него вошло 16 новых треков. Заявляя о своей новой работе, сам Бибер сказал: «Создавая этот альбом, я поставил себе цель — сделать музыку, которая будет приносить комфорт; написать песни, которые будут близки людям и которые помогут им не чувствовать одиночества».

Видимо, теперь одиночество Джастину Биберу не грозит, по крайней мере, этого не допустят юристы французского танцевального дуэта.

