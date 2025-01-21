Рэпер ST: «Продюсер - это не тот чувак в пиджаке, который отжимает бабки у бедного музыканта»
Музыкант Александр Степанов в эфире НСН признался, что если Вышка и Гнесинка в рамках своей совместной программы будут готовить продюсеров, которые смогут одинаково хорошо разбираться в музыке и экономике, то он хотел бы в этом участвовать.
Рэпер ST (Александр Степанов) в разговоре с НСН заявил, что с удовольствием принял бы участие в совместной программе двух ведущих вузов страны по подготовке продюсеров в музыкальной сфере и поделился своим опытом со студентами.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоялся 18 января. Рэпер Степанов поприветствовал новую программу и признался, что не прочь в ней поучаствовать.
«Практика и еще раз практика!»: Музиндустрия поддержала запуск новой продюсерской программы Вышки и Гнесинки
«Я очень рад, что появилась новая программа по подготовке профессиональных продюсеров. Я бы с удовольствием поделился опытом, если бы мне предложили. Жду приглашения! У меня есть план когда-нибудь преподавать, мне это очень нравится, я часто езжу от общества «Знание» общаться с ребятами», - рассказал Степанов.
Он перечислил главные качества продюсера и назвал новую магистратуру Вышки и Гнесинки замечательной инициативой.
«Кого бы мы с вами сейчас не вспомнили из известных больших артистов, то у каждого, в той или иной степени, был продюсер или хороший менеджер. Любому коллективу и артисту нужен человек, который в тебя поверит и будет болеть за твое продвижение, гореть тем, чтобы ты добился успеха... Верить в артиста как в частичку себя, и что его успех – это и твой успех, в этом и заключается продюсер. Профессию опошлили образом "чувака в пиджаке", который забирает у бедного музыканта последние деньги. Ни в коем случае! Продюсер – это человек, который может увидеть путь развития артиста и помочь ему в моменте, когда тот думает, что его музыка никому не нужна. Если у нас Вышка и Гнесинка будут готовить профессиональных продюсеров, которые будут разбираться одинаково хорошо в музыке и экономике, то это замечательная инициатива!», - сказал Степанов.
Ранее продюсер нашумевшей сибирской фолк-группы Otyken Андрей Чернецов (Медонос) заявил в беседе с НСН, что новая программа по подготовке продюсеров от двух ведущих вузов России поможет молодым продюсерам и новым музыкальным коллективам найти себя на новых рынках. А музыкант Родион Газманов, комментируя открытие новой магистратуры НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных, заявил, что сам бы с удовольствием пошел туда учиться.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов при этом отметил, что партнерство двух университетов откроет перед выпускниками программы новые возможности на рынке труда. В свою очередь ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский подчеркнул, что сотрудничество вузов станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов.
Разработчиками образовательной программы «Продюсер музыкальной индустрии» стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Расходы российского бюджета в конце 2024 года стали рекордными
- Марочко: ВС России выбили ВСУ из села Зеленый Гай
- Над регионами России перехватили 55 украинских беспилотников
- Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ
- В Казани и Ульяновске ограничили работу аэропортов
- Трамп на инаугурации не стал класть руку на Библию
- Макрон: Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра
- Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату
- Госдума: Пенсии в России могут проиндексировать в феврале
- Трамп заявил, что встретится с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru