Рэпер ST: «Продюсер - это не тот чувак в пиджаке, который отжимает бабки у бедного музыканта»

Рэпер ST (Александр Степанов) в разговоре с НСН заявил, что с удовольствием принял бы участие в совместной программе двух ведущих вузов страны по подготовке продюсеров в музыкальной сфере и поделился своим опытом со студентами.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоялся 18 января. Рэпер Степанов поприветствовал новую программу и признался, что не прочь в ней поучаствовать.