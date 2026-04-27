Виктория Боня расколола группу «Вирус!» обращением к Путину
Участники коллектива поспорили о резонансном обращении Виктории Бони к президенту России, передает спецкор НСН.
Видеоролик о проблемах России, направленный президенту от блогера Виктории Бони — это способ привлечь к себе внимание, заявил специальному корреспонденту НСН участник группы «Вирус!» Юрий Ступник (DJ Doctor) во время пре-пати музыкальной премии телеканала RU.TV.
14 апреля 46-летняя блогерша Боня обратилась с 18-минутным видеообращением к российскому президенту Владимиру Путину. Она заявила, что президент не видит полной картины проблем в России. Ступник отметил, что это был лишь обычный хайп.
«Здесь все очень просто. Она имеет штат людей, которые красиво мыслят. Они ищут тему, в которую можно влиться. За счет этого она забирает часть внимания и подогревает к себе интерес. Она напоминает о себе. У нее как у блогера есть такая возможность», — указал он.
В свою очередь, вокалистка группы Ольга Лаки (Козина) заявила спецкору НСН, что Боня всерьез обеспокоена судьбой россиян.
«Я не соглашусь, что это хайп. У нее много подписчиков и без этого. Боня всегда с людьми. Через нее можно обратиться на большую аудиторию со своими проблемами. Это может помочь тем, у кого нет подписчиков в социальных сетях. А потом эту историю могут услышать “большие бабки” и решить ее», — подчеркнула она.
Ранее Лаки сообщила спецкору НСН, где группа «Вирус!» презентует новый альбом.
