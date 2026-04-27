Группа отпразднует день рождения в Израиле, где представит поклонникам семь новых треков из нового альбома, рассказала специальному корреспонденту НСН вокалистка коллектива «Вирус!» Ольга Лаки (Козина).

Пре-пати музыкальной премии телеканала RU.TV прошло 27 апреля 2026 года в Москве. Ежегодно оно привлекает внимание звезд шоу-бизнеса, музыки и эстрады. В ходе мероприятия Козина поделилась дальнейшими планами группы «Вирус!» со спецкором НСН.



«Есть столько классных планет, но мы любим нашу планету. Почему бы не выступить в Индии или в Африке? Но было бы круто устроить технорейв на МКС — такого никто еще не делал. Конечно же, для этого подошла бы композиция “Ну где же ваши ручки?” Но таких планов пока нет. 20 мая у нас мой день рождения и день рождения группы. Мы представим семь абсолютно новых треков в альбоме, которые написали сами. Парочку названий можем сказать — “Не звони мне ночью”, “Я тебя отпускаю”. Так получилось, что в этот день будем на гастролях в Израиле, где и проведем презентацию», — отметила она.



