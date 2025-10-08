Новак заявил об отсутствии в РФ глобальных проблем на топливном рынке
8 октября 202516:55
На российском топливном рынке глобальных проблем нет. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, возникающие логистические вопросы решаются «в ручном режиме».
Также он добавил, что российским нефтяным компаниям удалось нарастить производство топлива.
Ранее Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в российских регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
