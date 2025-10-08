Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с Россией
Еврокомиссия (ЕК) настаивает на необходимости развертывании ударных беспилотников у границ с РФ и Белоруссией «на случай начала конфликта». Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Выступая на слушаниях в Европарламенте, он указал, что Евросоюзу следует развитать свои возможности для более успешного обнаружения, сопровождения и идентификации дронов «с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников».
«В долгосрочной перспективе - возможности по уничтожению и обезвреживанию... Для стран на восточном фланге - необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям на случай вторжения», - заключил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не направляет беспилотники в Европу, так как у неё «нет там целей для ударов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила о последствиях в случае передаче «Томагавков» Украине
- «Эффект зловещей долины»: Как отличить ИИ-актеров от настоящих
- Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с Россией
- «Вершина айсберга»: Группа Ay Yola о дебютном альбоме и песнях на русском языке
- Маркетолог похвалила «хайповое» переименование Danone в «Логику молока»
- Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев на 2026 год
- «Своя машина - роскошь»: Почему россияне стали пересаживаться на каршеринг
- Против историка русской кухни Сюткина завели дело о фейках о ВС РФ
- СК РФ завершил расследование теракта против генерала Кириллова
- СМИ: Отказ от российского газа и нефти поддержали почти все страны ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru