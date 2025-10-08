Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с Россией

Еврокомиссия (ЕК) настаивает на необходимости развертывании ударных беспилотников у границ с РФ и Белоруссией «на случай начала конфликта». Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Выступая на слушаниях в Европарламенте, он указал, что Евросоюзу следует развитать свои возможности для более успешного обнаружения, сопровождения и идентификации дронов «с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников».

«В долгосрочной перспективе - возможности по уничтожению и обезвреживанию... Для стран на восточном фланге - необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям на случай вторжения», - заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не направляет беспилотники в Европу, так как у неё «нет там целей для ударов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
