Та, из-за которой спорят. Земфира отмечает 45-летие в «темные времена»
Прервав семилетнюю тишину новыми альбомами, Земфира столкнулась с волнами критики и восхищения, призналась, что отчаялась и не хочет концертов, и подошла к юбилею в тишине.
Земфира, которую считают одной из легенд российского рока, 26 августа отмечает 45-летие, к которому она подходит в противоречивых чувствах.
С одной стороны, неожиданный выход в конце июля мини-альбома «Ах» вдохновил музыкальных критиков. С другой стороны, в середине августа она заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта, и призналась, что больше не хочет «ни концертов, ничего».
Певицу уже поздравила в Instagram с днем рождения Рената Литвинова, назвавшая ранее фотосессию с Земфирой для обложки нового альбома «самой счастливой съемкой лета».
Кроме того, в Instagram Земфиры сегодня размещено поздравление от имени ее поклонников, собравшее уже более 100 тысяч просмотров и 600 с лишним комментариев.
В нем в частности говорится, что творчество Земфиры приносит людям «ощущение счастья».
«Несмотря на непростое время, несмотря на события, которые происходят в жизни каждого, мы всегда слушаем вашу музыку, живем и вдохновляемся ею», - признались почитатели ее таланта.
В начале года певица выпустила первый за семь лет тишины альбом «Бордерлайн», который получил много негативных оценок. Чаще всего Земфиру упрекали за чрезмерную депрессивность. Сама певица в середине июля опубликовала в соцсетях пост с требованием уважения.
28 июля неожиданно для всех она презентовала мини-альбом «Ах», который произвел прямо противоположное, позитивное впечатление.
Музыкальный критик Денис Ступников сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает альбом «Ах» возвращением к «Земфире ромашек» и сравнил его с ранним макси-синглом Земфиры «До свидания…».
«У меня сложилось парадоксальное впечатление, что, когда Земфира хочет кого-то удивить, у нее это не получается, а когда она такой цели не ставит, все складывается наилучшим образом. Когда вышел альбом «Бордерлайн», она явно на него делала ставку. Тогда не только была грамотно придумана промо-компания, которая шла «подковерно» и тем сильнее была интрига, поклонники чувствовали, что что-то намечается и наклевывается. А когда оно появилось, было впечатление, что гора родила мышь. Было ощущение, что это «мертворожденный альбом», хотя, возможно, оно превратное. А вот сейчас такое ощущение, что Земфира выпустила этот альбом спонтанно», - отметил Ступников.
Музыкальный критик Борис Барабанов сказал «Радиоточке НСН», что этот альбом - именно то, что сейчас «нужно всем нам». При этом она назвал непредсказуемым дальнейший творческий маршрут певицы.
«Земфира давно не дает поводов для ожиданий – она либо молчит, либо выпускает сразу скопом новый материал, который действительно непредсказуем. Прошли времена, когда можно было хотя бы попробовать предсказать, что она сделает следующее. Надо ей просто сказать спасибо, что она это делает», - отметил Барабанов.
Через 21 день после выпуска нового альбома Земфира написала «ВКонтакте» о «темных временах» и о том, что «абсолютно ничего не понятно».
«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», - призналась певица.
Она посетовала, что в прошлом году вместо 8-9 фестивалей состоялись лишь два выступления, в этом – ни одного.
«Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект. но в концерты я больше не верю», - написала Земфира.
Этот пост собрал более 500 тысяч просмотров, получил более 12 тысяч лайков и множество комментариев с просьбами не уходить. Однако с тех пор певица ничего не пишет, а комментарии к ее странице «ВКонтакте» закрыты.
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