Певица Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта, а также призвала всех привиться, чтобы вернуться к нормальной жизни. Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Исполнительница и автор песен подвергла критике онлайн-концерты, отметив, что не может себе этого позволить из-за больших расходов и практики "пиратства", при которой слушатели не платят за виртуальный контент. "Площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я", - поделилась Земфира.

"Пандемия жестко ударила по всем , но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего", - заявила певица. Она подчеркнула, что отмена концертов и продаж - "ничто в сравнении с потерянной профессией".

Затем певица поблагодарила поклонников за поддержку и предложения: "Возможно, впервые прочла все комментарии - спасибо за ваши мысли". В заключение Земфира призвала всех привиться от коронавируса.

