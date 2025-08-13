Акула волков не боится: Оксана Почепа рассказала о создании музыки для кино
Оксана Почепа (Акула) рассказала НСН, что создавать музыку для кино - сложная задача, однако при любой работе важно оставаться искренней и честной со слушателем.
При создании музыки для кино у артиста нет права на ошибку, однако то, что сделано по-честному и с душой, не может не понравиться зрителю, заявила специальному корреспонденту НСН певица Оксана Почепа (Акула), чьи песни уже звучат в ряде кинопроектов.
«Для меня создавать музыку для кино - нелегкая история, но дико нравится. И полные метры, и сериалы, и мультики, и иммерсивные спектакли - это еще один музыкальный мир, который открылся для меня. Волков бояться – в лес не ходить. У нас в Ростове-на-Дону еще в 90-е говорили такую странно звучащую фразу: "Нормально делай, нормально будет". Когда ты делаешь от души, и когда у тебя нет права на ошибку, это не может не понравиться зрителям», - рассказала она на презентации трека SAKXRA&Валерия «Часики».
Среди прочего артистка, записавшая свой первый хит «Кислотный DJ» в 13 лет, отметила, что сегодня часто соглашается на коллаборации с молодыми артистами. К примеру, в скором времени у нее выйдут треки в сотрудничестве с SAXRA и Kalvados. Как сообщил НСН директор исполнительницы Дмитрий Архангельский, главный секрет Почепы в честности со слушателем.
«Единственный способ – честность. В ноябре будет 18 лет, как мы работаем с Оксаной, и за все это время я не видел ни капли неискренности от Оксаны в отношении зрителя. В этом ее самый большой секрет. Любому молодому артисту я посоветую именно это. К нам часто обращаются за помощью, кому-то мы даже помогаем, первое, что я говорю: "Пожалуйста, не гонитесь за деньгами. Будьте честными со слушателями, несите то, что вы несете"», - подчеркнул он.
Ранее основатель и генеральный директор продюсерского центра Sound Media, генеральный продюсер Gutseriev Media и Live Arena Татьяна Тур в беседе с «Радиоточкой НСН» посетовала, что молодые артисты не до конца понимают, что такое лейбл, продюсерский центр и так далее. По ее словам, многие думают, что за них сделают всю работу, однако это не так, и исполнителям важно иметь мотивацию на творчество.
