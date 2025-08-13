«Для меня создавать музыку для кино - нелегкая история, но дико нравится. И полные метры, и сериалы, и мультики, и иммерсивные спектакли - это еще один музыкальный мир, который открылся для меня. Волков бояться – в лес не ходить. У нас в Ростове-на-Дону еще в 90-е говорили такую странно звучащую фразу: "Нормально делай, нормально будет". Когда ты делаешь от души, и когда у тебя нет права на ошибку, это не может не понравиться зрителям», - рассказала она на презентации трека SAKXRA&Валерия «Часики».

Среди прочего артистка, записавшая свой первый хит «Кислотный DJ» в 13 лет, отметила, что сегодня часто соглашается на коллаборации с молодыми артистами. К примеру, в скором времени у нее выйдут треки в сотрудничестве с SAXRA и Kalvados. Как сообщил НСН директор исполнительницы Дмитрий Архангельский, главный секрет Почепы в честности со слушателем.