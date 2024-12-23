«Снимает сливки!»: Чурикова о дуэтах Лепса с молодыми исполнителями

По дуэтам народного артиста России Григория Лепса всегда можно судить, какой артист сейчас находится в топе, так как у него есть чувство вкуса, и он знает, с кем и когда нужно спеть, заявила в беседе с корреспондентом НСН журналистка и телеведущая Яна Чурикова на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».