«Снимает сливки!»: Чурикова о дуэтах Лепса с молодыми исполнителями
Дуэты популярных молодых артистов с метрами эстрады - рабочая формула, поэтому если сам Григорий Лепс предлагает сделать исполнителю дуэт - это показатель успеха, заявила Яна Чурикова спецкору НСН.
По дуэтам народного артиста России Григория Лепса всегда можно судить, какой артист сейчас находится в топе, так как у него есть чувство вкуса, и он знает, с кем и когда нужно спеть, заявила в беседе с корреспондентом НСН журналистка и телеведущая Яна Чурикова на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».
«У Григория Викторовича (Лепса) чувствуется свой подход. Видно формулу, по которой делается концерт «Рождество с Григорием Лепсом». Это обязательно топовые артисты, причем всех поколений, как старая школа, так и молодые, кто прогремел в этом году. Как мне кажется, это самая рабочая формула. Потому что он будто снимает все сливки. Я по «лепсовским дуэтам», в принципе, мониторю, кто у нас сейчас в топе на эстраде. Недавно, например, состоялся дуэт Шамана и Лепса, который все ждали. Дорогие артисты, если Лепс предлагает вам дуэт, значит, вы крутой! Дуэты с молодыми – это работает, это идет в плюс обеим сторонам. Молодой артист получает статус, а артист с опытом получает узнавание у молодой аудитории, и все в выигрыше», - рассказала она.
Ранее стало известно, что Лепс поднял ценник на свои выступления на 3 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону и расширить военное производство
- В Черном море у берегов Стамбула нашли морскую мину
- Поветкин ушел с поста замглавы Вологодской области
- Песков: Путин планирует зарубежные поездки в январе
- Первый в РФ высокоскоростной поезд будет называться «Белый кречет»
- Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
- Глава «Союзмультфильма» рассказала о планах снять российский «ответ Marvel»
- Трамп заявил о необходимости для США завладеть Гренландией
- Кувалдин: Иностранные летчики делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев РФ
- МИД: Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru