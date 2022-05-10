Валерий Меладзе опроверг информацию об отъезде из России

Музыкант разместил скриншот новости, в которой говорится о якобы отъезде братьев Меладзе во Францию. Певец опроверг эти слухи наложив на фото пометку «фейк».

Ранее телеведущий Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию о гастролях в Германии.

