Валерий Меладзе опроверг информацию об отъезде из России
10 мая 202218:15
Певец Валерий Меладзе в своём Telegram-канале опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он и его брат Константин Меладзе покинули Россию.
Музыкант разместил скриншот новости, в которой говорится о якобы отъезде братьев Меладзе во Францию. Певец опроверг эти слухи наложив на фото пометку «фейк».
Ранее телеведущий Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию о гастролях в Германии.
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10 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru