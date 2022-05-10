Валерий Меладзе опроверг информацию об отъезде из России

Певец Валерий Меладзе в своём Telegram-канале опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он и его брат Константин Меладзе покинули Россию.

Концертный директор «ВИА Гры» опроверг слухи о ликвидации группы

Музыкант разместил скриншот новости, в которой говорится о якобы отъезде братьев Меладзе во Францию. Певец опроверг эти слухи наложив на фото пометку «фейк».

Ранее телеведущий Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию о гастролях в Германии.

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ФОТО: wikipedia.org/Okras
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