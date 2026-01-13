МО РФ: Над Россией за пять часов сбили 40 украинских дронов

В военном ведомстве уточнили, что инциденты произошли в период с 13:00 до 18:00 мск 13 января. Наибольшее количество дронов было сбито над Крымом.

«Над территорией республики Крым уничтожено 22 БПЛА, над территорией Белгородской области - 7, над акваторией Азовского моря - 6, над территорией Волгоградской области - 2, над территорией Ростовской области - 2, над территорией Брянской области - 1», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО за четыре часа сбили 56 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».