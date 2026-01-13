МО РФ: Над Россией за пять часов сбили 40 украинских дронов

Средства ПВО за пять часов уничтожили над территорией России 40 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

Два нефтяных танкера были атакованы беспилотниками в Черном море

В военном ведомстве уточнили, что инциденты произошли в период с 13:00 до 18:00 мск 13 января. Наибольшее количество дронов было сбито над Крымом.

«Над территорией республики Крым уничтожено 22 БПЛА, над территорией Белгородской области - 7, над акваторией Азовского моря - 6, над территорией Волгоградской области - 2, над территорией Ростовской области - 2, над территорией Брянской области - 1», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО за четыре часа сбили 56 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
