Захарова: Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну

Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Россия не отступает от своих позиций по конфликту на Украине

По итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу она отметила, активным полем битвы в этом противостоянии является конфликт на Украине.

«Конечная цель этой войны - сохранить глобальное господство Запада любой ценой», - подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что Запад использует односторонние санкции, чтобы «удержать ускользающее доминирование», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

