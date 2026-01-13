Захарова: Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну
13 января 202618:21
Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу она отметила, активным полем битвы в этом противостоянии является конфликт на Украине.
«Конечная цель этой войны - сохранить глобальное господство Запада любой ценой», - подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что Запад использует односторонние санкции, чтобы «удержать ускользающее доминирование», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Над Россией за пять часов сбили 40 украинских дронов
- Машков раскрыл, чем удивит новая версия спектакля «№ 13»
- Захарова: Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну
- Россиянам объяснили, когда должника по алиментам не выпустят за границу
- Российские прыгуны на лыжах с трамплина не примут участие в Олимпиаде—2026
- Россиян заверили, что снижение экспорта зерна не отразится на ценах
- Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке
- Книжное издательство Popcorn Books объявило о закрытии
- И так уже рекорд: Цены на кофе сдержит урожай Бразилии и Вьетнама
- Комика Гудкова оштрафовали за возбуждение ненависти в клипе «Я узкий»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru