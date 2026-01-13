Книжное издательство Popcorn Books объявило о закрытии
13 января 202617:18
Книжное издательство Popcorn Books объявило, что прекращает работу. Об этом сообщает RT.
В своём заявлении компания поблагодарила авторов, партнёров и читателей.
«Спасибо, что создавали историю вместе с нами», - указали в издательстве.
Ранее «Эксмо» сообщило об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books» в рамках уголовного дела, связанного с пропагандой ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
