Российские прыгуны на лыжах с трамплина не примут участие в Олимпиаде—2026

По его словам, у спортсменов не осталось шансов попасть на Олимпиаду, так как они не смогут принять участие в отборочных турнирах из-за отсутствия виз.

«Визы нам дадут не раньше 22—23 января. Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли», — пояснил Плехов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование российской символики на трибунах во время Олимпиады в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

