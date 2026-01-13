Российские прыгуны на лыжах с трамплина не примут участие в Олимпиаде—2026

Российские прыгуны на лыжах с трамплина, получившие нейтральный статус, не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Как пишет RT, об этом заявил главный тренер российской сборной Евгений Плехов.

По его словам, у спортсменов не осталось шансов попасть на Олимпиаду, так как они не смогут принять участие в отборочных турнирах из-за отсутствия виз.

«Визы нам дадут не раньше 22—23 января. Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли», — пояснил Плехов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование российской символики на трибунах во время Олимпиады в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

