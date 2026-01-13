Россиян заверили, что снижение экспорта зерна не отразится на ценах
Алжир в текущем сезоне закупил меньше российского зерна, а Израиль возобновил закупки продукции, рассказал НСН Аркадий Злочевский.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН подчеркнул, что сокращение экспорта российских зерновых не повлияет на внутренние цены, однако сельхозпроизводители могут пострадать в текущей ситуации.
Экспорт основных видов российских зерновых культур упал на 17,6 %, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский зерновой союз (РЗС). Главной причиной такой динамики называют острую конкуренцию на мировом рынке. Уточняется, что в июле-декабре 2025 года российскую пшеницу покупали 49 стран, хотя в аналогичном периоде 2024 года их количество достигало 69. Злочевский заявил, что текущее сокращение экспорта заметно, но не критично.
«Это можно назвать серьезным падением экспорта по отношению к прошлому сезону. Однако гораздо серьезнее были темпы падения осенью 2025 года. Там мы отставали от осени 2024 на 30-40% по некоторым позициям. С декабря произошла активизация, пытаемся догнать темпы прошлого года. Отмечу, что 17% это уже значительно меньше, чем 30-40%. При этом текущая ситуация не затронет простых потребителей», - подчеркнул он.
Как уточнил собеседник НСН, некоторые страны в текущем сезоне отказались от российской продукции, однако это стандартная ротация.
«Есть страны, которые отказались от российской продукции. К примеру, прежде шли поставки твердой пшеницы в Италию, Испания и Греция подкупали в России продукцию. Сейчас поставок в Евросоюз нет. В этом сезоне прилично упали объемы поставок в Алжир. Прежде он входил в число активных покупателей. Во Франции и в Евросоюзе появилась конкурентоспособность, видимо, поэтому Алжир снова переключается к поставкам из Франции. Идет нормальная ротация. Это происходит каждый год в зависимости от внутренних ситуаций на зерновых рынках в том числе и в странах Африки, Ближнего, Среднего Востока и не только. Одни покупатели выпадают, появляются новые. К примеру, Израиль, который в течение трех сезонов ничего в России не покупал, сейчас возобновил закупки», - заявил Злочевский.
По его словам, текущая ситуация негативно отражается на сельхозпроизводителях.
«Экспортеры не повышают закупочные цены, поскольку рубль крепкий и внешние цены крайне низкие на мировом рынке. Экспортер сейчас на минимальном марже, либо вообще работает в убыток. В прошлом сезоне пшеница четвертого класса 12,5% протеина при закупке стоила по 16, 8 -16,5 тысячи рублей за тонну. Сейчас цены ниже 16 тысяч. Внутренние цены в регионах еще ниже. В прошлом сезоне внутренняя цена доходила до 15,5 тысячи, а сейчас 13,5 тысячи рублей. Цены упали на две тысячи. Это достаточно проблематично для экономики продаж. Сельхозпроизводитель не получает денег даже, чтобы поддержать инвестиции на текущем уровне. Мы давно говорим, что надо убрать эти неадекватные пошлины и квоты. Дайте экспорту спокойно развиваться. Пошлина непредсказуема, зависит от курса и от мировых цен. Мировые цены можем спрогнозировать, а курс нет. Потомуц экспортеры закладываются на риски в закупочных ценах двухмесячный диапазон в ценах – это 2000 рублей», - объяснил он.
Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» Злочевский отмечал, что из-за экспортных пошлин на зерно у аграриев забрали два триллиона рублей, а вернули в виде субсидий десятки миллиардов.
