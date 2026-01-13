Экспорт основных видов российских зерновых культур упал на 17,6 %, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский зерновой союз (РЗС). Главной причиной такой динамики называют острую конкуренцию на мировом рынке. Уточняется, что в июле-декабре 2025 года российскую пшеницу покупали 49 стран, хотя в аналогичном периоде 2024 года их количество достигало 69. Злочевский заявил, что текущее сокращение экспорта заметно, но не критично.

«Это можно назвать серьезным падением экспорта по отношению к прошлому сезону. Однако гораздо серьезнее были темпы падения осенью 2025 года. Там мы отставали от осени 2024 на 30-40% по некоторым позициям. С декабря произошла активизация, пытаемся догнать темпы прошлого года. Отмечу, что 17% это уже значительно меньше, чем 30-40%. При этом текущая ситуация не затронет простых потребителей», - подчеркнул он.