Кофе на мировых рынках станет немного доступнее благодаря ожиданию хорошего урожая в Бразилии и Вьетнаме, его стоимость зафиксируется в без того уже высоком ценовом коридоре. Однако все возрастающие затраты ритейлеров и бизнеса будут влиять на цену зерна на прилавках магазинов, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Россия по итогам 2025 года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, сообщило ранее РИА Новости. По сравнению с 2024 годом поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза. По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди крупнейших импортеров бразильского кофе, на нее пришлось 3% соответствующего экспорта страны. Сопоставимые с российскими объемы закупок были у Китая и Испании.

«Бразилия - крупнейший производитель кофе в мире и крупнейший поставщик для России. Там есть все основные типы кофе, которые предпочитает наш потребитель. Благодаря большим объемам поставок, это страна наиболее удобный для нас партнер с оптимальными логистическими условиями. Второе место фактически всегда занимает Вьетнам - также второй по объемам производитель кофе в мире. В целом на Бразилию и Вьетнам приходится почти 75% кофе, который покупает наша страна. За последние полтора года кофе подорожал на мировом рынке в 2-2,5 раза. Соответственно объем импорта вырос в денежном выражении, достигнув рекорда», - отметил Чантурия.