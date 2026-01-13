И так уже рекорд: Цены на кофе сдержит урожай Бразилии и Вьетнама
Благоприятный прогноз по урожаю кофе в Бразилии и Вьетнаме должен остановить рекордное увеличение стоимости этого продукта, которое происходило последние два года, заявил НСН глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Кофе на мировых рынках станет немного доступнее благодаря ожиданию хорошего урожая в Бразилии и Вьетнаме, его стоимость зафиксируется в без того уже высоком ценовом коридоре. Однако все возрастающие затраты ритейлеров и бизнеса будут влиять на цену зерна на прилавках магазинов, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Россия по итогам 2025 года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, сообщило ранее РИА Новости. По сравнению с 2024 годом поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза. По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди крупнейших импортеров бразильского кофе, на нее пришлось 3% соответствующего экспорта страны. Сопоставимые с российскими объемы закупок были у Китая и Испании.
«Бразилия - крупнейший производитель кофе в мире и крупнейший поставщик для России. Там есть все основные типы кофе, которые предпочитает наш потребитель. Благодаря большим объемам поставок, это страна наиболее удобный для нас партнер с оптимальными логистическими условиями. Второе место фактически всегда занимает Вьетнам - также второй по объемам производитель кофе в мире. В целом на Бразилию и Вьетнам приходится почти 75% кофе, который покупает наша страна. За последние полтора года кофе подорожал на мировом рынке в 2-2,5 раза. Соответственно объем импорта вырос в денежном выражении, достигнув рекорда», - отметил Чантурия.
К концу 2025 года цены на кофе стабилизировались в высоком ценовом коридоре и, согласно некоторым оптимистичным прогнозам, в текущем году они вряд ли продолжат расти благодаря прогнозируемому хорошему урожаю. Однако стоимость готового обжаренного или растворимого кофе для розничного потребителя будет зависеть от затрат и соответствующих наценок ритейлеров.
«Ожидать роста биржевых цен на зеленый кофе в 2026-м году не стоит, многие эксперты надеются на хороший урожай, поэтому кофе на мировых рынках станет более доступным. Хотя вряд ли котировки сильно упадут. Но если мы говорим про готовую продукцию, то здесь есть много неизвестных, которые могут отразиться на розничных ценах. Очень многое зависит от того, как повышение налогов, тарифов и других затрат типа обязательной маркировки, отразятся на отпускных ценах производителей и самое главное, как магазины будут транслировать отпускные цены поставщиков в розничные цены. Нельзя забывать, что магазины являются посредниками между производителями и потребителями и устанавливают собственные наценки на продаваемый в розницу продукт. Если затраты бизнеса, в том числе «некофейные», будут повышаться, то это очевидно отразится и на розничных ценах», - прогнозирует Чантурия.
Ранее глава «Росчайкофе» рассказал НСН о причинах высоких цен на кофе.
