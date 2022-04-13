Концертный директор «ВИА Гры» опроверг слухи о ликвидации группы
Концертный директор «ВИА гры» Александр заявил, что появившаяся в СМИ информация о ликвидации группы не соответствует действительности, сообщает «Газета.Ru».
Он пояснил, что продюсер Константин Меладзе «никому ничего не продаёт», речь идёт лишь о реорганизации - у ООО «Группа «ВИА Гра» теперь новый владелец.
«Да, юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация... Никаких закрытий группы не было», — подчеркнул концертный директор.
Ранее агентство «Москва» со ссылкой на документы ООО «Группа «ВИА Гра» сообщило, единственный участник компании принял решение о ликвидации организации.
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