Концертный директор «ВИА Гры» опроверг слухи о ликвидации группы

Он пояснил, что продюсер Константин Меладзе «никому ничего не продаёт», речь идёт лишь о реорганизации - у ООО «Группа «ВИА Гра» теперь новый владелец.

«Да, юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация... Никаких закрытий группы не было», — подчеркнул концертный директор.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на документы ООО «Группа «ВИА Гра» сообщило, единственный участник компании принял решение о ликвидации организации.

