Концертный директор «ВИА Гры» опроверг слухи о ликвидации группы

Концертный директор «ВИА гры» Александр заявил, что появившаяся в СМИ информация о ликвидации группы не соответствует действительности, сообщает «Газета.Ru».

Киевcкий суд запретил экс-партнеру Меладзе использовать бренд "ВИА ГРА"

Он пояснил, что продюсер Константин Меладзе «никому ничего не продаёт», речь идёт лишь о реорганизации - у ООО «Группа «ВИА Гра» теперь новый владелец.

«Да, юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация... Никаких закрытий группы не было», — подчеркнул концертный директор.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на документы ООО «Группа «ВИА Гра» сообщило, единственный участник компании принял решение о ликвидации организации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Шоу-бизнесЛиквидацияМузыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры