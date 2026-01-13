Россиянам объяснили, когда должника по алиментам не выпустят за границу

Он отметил, что планка по долгу для алиментов есть и она установлена на уровне 10 тысяч рублей, однако для ввода ограничения на выезд требуется возбудить исполнительное производство.

Эксперт пояснил, что сначала судебный пристав-исполнитель выносит постановление о временном закрытии гранецы для должника, затем его должен утвердить старший пристав, и только после этого данные получают пограничники.

Ранее в Минцифры РФ заявили об открытии публичного реестра злостных неплательщиков алиментов на портале «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

