В США на продажу выставили встречу с фронтменом Metallica
Некоммерческая организация Adaptive Sports Foundation выставила на продажу возможность поужинать с фронтменом Metallica Джеймсом Хэтфилдом. Об этом сообщает New Musical Express (NME).
Вырученные на аукционе деньги пойдут на благотворительность. НКО ставит перед собой цель сделать лёгкую атлетику более доступной для людей с физическими и когнитивными нарушениями, а также хроническими заболеваниями. .
Ужин должен состояться в Эдвардсе, штат Колорадо (США), недалеко от дома Хэтфилда в Вейле, дата ужина должна быть назначена в течение трёх месяцев с момента окончания аукциона.
Победителю аукциона также будет разрешено пригласить на ужин до трёх гостей, однако правила предусматривают, что он должен будет оплатить весь счёт.
Аукцион продлится до 21 августа. На момента написания новости максимальная ставка составляет 28 500 долларов.
Ранее на аукцион Kings Auctions в Лос-Анджелесе выставили 78 эскизов, которые, предположительно, могли принадлежать певцу Майклу Джексону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru