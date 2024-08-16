В США на продажу выставили встречу с фронтменом Metallica

Вырученные на аукционе деньги пойдут на благотворительность. НКО ставит перед собой цель сделать лёгкую атлетику более доступной для людей с физическими и когнитивными нарушениями, а также хроническими заболеваниями. .

Ужин должен состояться в Эдвардсе, штат Колорадо (США), недалеко от дома Хэтфилда в Вейле, дата ужина должна быть назначена в течение трёх месяцев с момента окончания аукциона.

Победителю аукциона также будет разрешено пригласить на ужин до трёх гостей, однако правила предусматривают, что он должен будет оплатить весь счёт.

Аукцион продлится до 21 августа. На момента написания новости максимальная ставка составляет 28 500 долларов.

Ранее на аукцион Kings Auctions в Лос-Анджелесе выставили 78 эскизов, которые, предположительно, могли принадлежать певцу Майклу Джексону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

