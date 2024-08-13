Трансовые винилы Tiesto и Армина ван Бюрена пустят с молотка
Онлайн-платформа Amplyfied проведёт аукцион, лотами на котором будут пластинки с танцевальной музыкой в стиле транс. Об этом сообщает Billboard.
Всего выставлено 52 винила. Это, в том числе, легендарный ремикс диджея Tiesto на трек «Silence» группы Delerium, не менее легендарный трек «Saltwater» британца Chicane, мини-альбом диджея Sasha «Xpander».
Кроме того, на аукционе будут представлены ставшие классическими релизы Армина ван Бюрена, Пола Оакенфолда, Ферри Корстена, The Thrillseekers и других титанов жанра. Отмечается, что все пластинки отличаются наличием автографов авторов.
Аукцион продлится до 8 сентября. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность.
Ранее стало известно, что выпущенный на виниле альбом группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» стал самой продаваемой пластинкой на маркетплейсе Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru