«Наше Радио» опровергло отмену музыкальной премии «Чартова Дюжина»
Руководство радиостанции заявило НСН, что слухи об отмене мероприятия - фейк.
Программный директор радиостанции «Наше Радио» Игорь Паньков опроверг в интервью НСН публикации ряда СМИ об отмене в феврале 2023 года главной российской премии в области рок-н-ролла "Чартова Дюжина", которую популярная радиостанция проводит с 2008 года.
«Чартова дюжина» безусловно состоится в 2023 году и мне смешно читать заявления со ссылкой на меня, что в этом году нашей музыкальной премии не будет. Будет! – заявил Игорь Паньков. – Еще год назад мы запланировали, что в 2023 году «Чартова дюжина» пройдет в эфирном варианте – только в эфире «Нашего Радио». Прямо сейчас на сайте радиостанции идет народное голосование наших слушателей, на основе которого мы 22 февраля объявим победителей».
По словам программного директора радиостанции, за 15 лет своего существования музыкальная премия «Чартова дюжина» неоднократно проходила в эфирном формате народного голосования, более того, именно в таком формате она была изначально задумана, поэтому информация об отмене премии в 2023 году является фейком.
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