Концерт «Ночных снайперов» отменили в Улан-Удэ
В Улан-Удэ отменили концерт «Ночных снайперов», который должен был состояться 21 февраля в Club 69, говорится на сайте оператора «Сибкассы».
«Мероприятие отменено», - говорится на сайте оператора. Также анонс концерта пропал с афиши на официальном сайте «Ночных снайперов».
По информации местных СМИ, отмена концерта может быть связана с позицией солистки группы Дианы Арбениной касательно СВО.
Ранее сообщалось, что британская группа Uriah Heep отказалась выступать в Екатеринбурге, пишет НСН.
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