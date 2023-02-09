Концерт «Ночных снайперов» отменили в Улан-Удэ

В Улан-Удэ отменили концерт «Ночных снайперов», который должен был состояться 21 февраля в Club 69, говорится на сайте оператора «Сибкассы».

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«Мероприятие отменено», - говорится на сайте оператора. Также анонс концерта пропал с афиши на официальном сайте «Ночных снайперов».

По информации местных СМИ, отмена концерта может быть связана с позицией солистки группы Дианы Арбениной касательно СВО.

Ранее сообщалось, что британская группа Uriah Heep отказалась выступать в Екатеринбурге, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ночные СнайперыКонцертДиана Арбенина
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