В России отменили все концерты группы «Машина времени»
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в своём Telegram-канале подтвердил появившуюся в СМИ информацию об отмене в России всех концертов коллектива.
Музыкант напомнил, что выступления группы начали запрещать ещё в СССР «в конце семидесятых», а в последний раз это случилось после событий 2014-го года.
«История отмен концертов «Машины времени» в родной стране - длинная... когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить - ничего нового. Давно живём. Будем жить дальше», - заключил Макаревич.
Ранее 68-летний Андрей Макаревич в четвёртый раз стал отцом, его супруга израильтянка Эйнат Кляйн родила мальчика, которого назвали Эйтаном.
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