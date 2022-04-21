В России отменили все концерты группы «Машина времени»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в своём Telegram-канале подтвердил появившуюся в СМИ информацию об отмене в России всех концертов коллектива.

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Музыкант напомнил, что выступления группы начали запрещать ещё в СССР «в конце семидесятых», а в последний раз это случилось после событий 2014-го года.

«История отмен концертов «Машины времени» в родной стране - длинная... когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить - ничего нового. Давно живём. Будем жить дальше», - заключил Макаревич.

Ранее 68-летний Андрей Макаревич в четвёртый раз стал отцом, его супруга израильтянка Эйнат Кляйн родила мальчика, которого назвали Эйтаном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаРок-музыкаКонцертМашина ВремениАндрей Макаревич
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