СМИ: Трамп планирует сблизиться с Россией ради сдерживания Китая
18 марта 202602:01
Американский лидер Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт вокруг Украины ради сближения с Россией, сообщает Politico.
Цель президента США — подорвать партнерство Москвы и Пекина. В Белом доме считают, что возвращение РФ в мировую экономику и привлечение в страну американских инвестиций может создать «иной баланс сил с Китаем, который мог бы быть очень и очень выгодным» для Вашингтона.
Ранее стало известно, что США не могут сдерживать Россию из-за истощения вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
