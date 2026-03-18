СМИ: Трамп планирует сблизиться с Россией ради сдерживания Китая

Американский лидер Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт вокруг Украины ради сближения с Россией, сообщает Politico.

Главное - маневры: Почему Трамп не договорится с Китаем

Цель президента США — подорвать партнерство Москвы и Пекина. В Белом доме считают, что возвращение РФ в мировую экономику и привлечение в страну американских инвестиций может создать «иной баланс сил с Китаем, который мог бы быть очень и очень выгодным» для Вашингтона.

Ранее стало известно, что США не могут сдерживать Россию из-за истощения вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
