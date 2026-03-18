СМИ: Расходы США на конфликт с Ираном могут превысить $1 трлн
18 марта 202603:01
Расходы Вашингтона на боевые действия с Ираном могут превысить $1 трлн, сообщает The Intercept.
По словам экспертов, это произойдет при затяжном сценарии — с ракетными ударами, наземной операцией и последующей стабилизацией региона.
Ранее стало известно, что за первую неделю войны с Ираном США потратили $6 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
