Журналистам хотят запретить использование слов «предположительно», «по мнению», «возможно»

В Госдуму внесён проект закона об ограничении работы СМИ, сообщает Telegram-канал Baza.

Журналистам хотят запретить писать «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают» в обвинительном контексте до вступления решения суда в законную силу. Также под частичный запрет могут попасть журналистские проверки и расследования. Инициатива принадлежит Государственному совету Татарстана. Там считают, что необходимо наказывать СМИ и их работников за распространение информации, которая формирует у читателей мнение о чьей-либо причастности к преступлениям, если решение суда об этом ещё не вступило в законную силу. Ограничение распространяется на все этапы следствия и судебного процесса.

Также предлагается ограничить журналистам возможность обращения в надзорные органы с требованием провести проверки на основании материалов и информации, полученных «незаконно»: в результате самовольного отбора проб (грунта, воды и прочих объектов), проведения скрытой съёмки, получения доступа к коммерческой тайне и т. д.

Если закон примут в таком контексте, под удар может попасть почти любой критический текст о чиновниках, бизнесе, уголовных делах и коррупционных расследованиях — даже если в нём нет прямого обвинения, а имеются только формулировки и ссылки на источники.

