Иран: Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта

Ормузский пролив вновь будет функционировать для свободного судоходства после окончания противостояния в регионе и при полном выполнении условий со стороны Тегерана, сообщает Al Jazeera.

СМИ: Европа опасается, что США передадут ей патрулирование Ормузского пролива

Как заявил высокопоставленный представитель властей Ирана, «любой план прекращения огня, не отвечающий выдвинутым Тегераном требованиям, будет неприемлем для Ирана».

Отмечается, что возможное дипломатическое решение для завершения войны должно включать компенсацию Ирану, прекращение нападений на отряды сопротивления в соседних странах и вывод израильских войск из Ливана.

Ранее в ЕС заявили о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
