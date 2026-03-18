Иран: Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта

Как заявил высокопоставленный представитель властей Ирана, «любой план прекращения огня, не отвечающий выдвинутым Тегераном требованиям, будет неприемлем для Ирана».

Отмечается, что возможное дипломатическое решение для завершения войны должно включать компенсацию Ирану, прекращение нападений на отряды сопротивления в соседних странах и вывод израильских войск из Ливана.

Ранее в ЕС заявили о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

