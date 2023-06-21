«Не делайте из нас кумиров»: В России отмечают день рождения Виктора Цоя
В Питере отреставрируют граффити со знаменитой «Котельной», Сукачев рассказал историю «Битника», на «НАШЕм Радио», открылась «Стена Цоя», а на Украине «разрешили» его песни.
21 июня легендарному рок-музыканту Виктору Цою мог бы исполниться 61 год, в связи с чем сегодня поклонники лидера группы «Кино» по всему миру празднуют его День рождения.
Сайт «НАШЕго Радио» превратился в среду в «Стену Цоя», в знаменитой «Котельной» в Санкт-Петербурге пройдет концерт, а на Украине решили «реабилитировать» музыканта.
НАШИ и «КАМЧАТКА»
Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде и во времена Перестройки вместе с группой «Кино» стал символом перемен в обновленной России. Несмотря на трагическую гибель лидера «Кино» в ДТП в августе 1990 года, его песни до сих пор поют уличные музыканты, а коллеги равняются на Цоя.
В Санкт-Петербурге поклонники музыканта соберутся сегодня в клубе-музее «Котельная Камчатка», где состоится концерт и подготовят к «эвакуации» знаменитые граффити, появившиеся на стенах котельной после гибели музыканта.
«Мы хотим сохранить все старые рисунки. Наибольшую ценность представляет портрет Виктора Цоя, написанный почти сразу после его смерти. 21 июня мы снимем рисунки прямо со штукатуркой, отвезём их в арт-центр и сделаем из них панно. (,,,) При необходимости реставраторы будут собирать изображения как мозаику», — рассказал руководитель проекта «Котельная Камчатка» Алексей Сергиенко.
14 декабря 1998 года песня Цоя «В наших глазах» стала самой первой, прозвучавшей в эфире «НАШЕго Радио». Ну а сегодня официальный сайт радиостанции превратился в «Стену Цоя», на которой опубликованы самые интересные материалы о жизни и творчестве легенды.
В частности, там можно увидеть редкие фото и картины музыканта, почитать воспоминания современников, вспомнить кинороли Виктора, а также пройти тесты на знание творческого пути Цоя.
ОТ БИТНИКОВ ДО ЛЬВОВА
Звезды отечественной рок-музыки публикуют сегодня в соцсетях посты, посвященные легенде.
В частности, Вячеслав Бутусов опубликовал видео исполнения группой «Ю-Питер» песни «Звезда по имени Солнце», Иван Демьян отметил праздник песней «Виктор Цой», а Гарик Сукачев рассказал целую историю.
«Песню группы Кино "Когда-то ты был битником" Гарик Сукачёв начал исполнять на концертах Бригады С в начале 90-х годов. После распада коллектива этот кавер надолго исчез из концертной программы, но в 2015 году "Битник" вновь прозвучал живьём на нескольких выступлениях», - отмечается в официальной группе Сукачева «ВКонтакте».
В преддверии Дня рождения Виктора Робертовича на YouTube-канале лейбла «Maschina records» внезапно появилась ранее неизвестная версия песни «Транквилизатор».
Отмечается, что она была записана в 1988 году дома у участника группы «Кино» Георгия Гурьянова специально для французского сборника «Les Dernier Des Heros».
Ну а на Украине в день рождения музыканта решили «реабилитировать» Виктора Цоя после инцидента во Львове.
Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа в начале июня подала заявление в полицию на уличного музыканта, который пел в этом городе песни Цоя. Пипа подошла к нему на улице и потребовала прекратить петь на русском языке, на что юноша ответил, что «Цой – легенда рока».
В Министерстве культуры Украины объяснили Пипе, что она не права, и 21 июня официально разрешили украинцам петь песни Цоя. В ведомстве пояснили, что лидер группы «Кино» сегодня не входит в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Сам Цой ранее советовал поклонникам не делать из музыкантов кумиров, отметив, что люди могут ошибаться.
«Я пожелал бы поклонникам не делать из нас кумиров, и пусть относятся к нам, как к нормальным людям. И еще — не принимать наши песни, как истину в последней инстанции. Это всего-навсего песни, написанные на тексты одного человека, который может ошибаться», — отмечал Виктор Робертович, и мы присоединяемся к сказанному.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер клипов для группы «Чайф»
- Синоптик: июль в Центральной России будет солнечным и сухим
- При взрыве в центре Парижа пострадали 16 человек
- Студенты назвали лучшего работодателя России
- «Сложнее, чем слетать на Луну»: Океанолог о спасении батискафа «Титан»
- Эксперт объяснил необходимость субсидирования аренды жилья для молодежи
- Названа средняя стоимость отдыха в Турции для россиян
- Кравцов допустил переименование предмета ОБЖ
- МИД РФ запретил въезд в Россию 48 гражданам Австралии
- Филиппины хотят создавать СП с Россией по переработке сельхозпродукции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru