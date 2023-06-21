«Не делайте из нас кумиров»: В России отмечают день рождения Виктора Цоя

НАШИ и «КАМЧАТКА»

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде и во времена Перестройки вместе с группой «Кино» стал символом перемен в обновленной России. Несмотря на трагическую гибель лидера «Кино» в ДТП в августе 1990 года, его песни до сих пор поют уличные музыканты, а коллеги равняются на Цоя.

В Санкт-Петербурге поклонники музыканта соберутся сегодня в клубе-музее «Котельная Камчатка», где состоится концерт и подготовят к «эвакуации» знаменитые граффити, появившиеся на стенах котельной после гибели музыканта.

«Мы хотим сохранить все старые рисунки. Наибольшую ценность представляет портрет Виктора Цоя, написанный почти сразу после его смерти. 21 июня мы снимем рисунки прямо со штукатуркой, отвезём их в арт-центр и сделаем из них панно. (,,,) При необходимости реставраторы будут собирать изображения как мозаику», — рассказал руководитель проекта «Котельная Камчатка» Алексей Сергиенко.

14 декабря 1998 года песня Цоя «В наших глазах» стала самой первой, прозвучавшей в эфире «НАШЕго Радио». Ну а сегодня официальный сайт радиостанции превратился в «Стену Цоя», на которой опубликованы самые интересные материалы о жизни и творчестве легенды.

В частности, там можно увидеть редкие фото и картины музыканта, почитать воспоминания современников, вспомнить кинороли Виктора, а также пройти тесты на знание творческого пути Цоя.