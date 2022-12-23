Группа «Кино» выпустила новый альбом с голосом Виктора Цоя

«Специально для этого альбома музыканты перезаписали песни "Генерал" и "Сосны на морском берегу". "Сосны" вообще впервые записаны группой. До этого издавалась только доделанная посторонним человеком демо-запись», – рассказали участники группы.

Также на пластинке появился трек «Атаман», который коллектив записал в 2012 году.

Ранее в Элисте открыли памятник Виктору Цою, над которым работали 10 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

