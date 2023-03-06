Брат Горшка объяснил разницу между «Королем и Шутом» и группой «Кино»
Брат солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева в разговоре с «Аргументами и фактами» объяснил разницу между панк-группой Горшка и группой «Кино».
По мнению Алексея Горшенева, секрет популярности песен «Короля и Шута» кроется в их сказочности. В них не затрагивается быт, и преобладают сказочные сюжеты, в то время как та же «Пачка сигарет» Виктора Цоя «отмирает естественным образом», потому что ее посыл стал чужд современной молодежи.
«Не может быть, чтобы мы вдруг забыли о королях и принцессах, о гномах и разбойниках. Это всегда будет интересно», - сказал он.
Ранее Платформа «Кинопоиск» опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер сериала о группе «Король и шут».
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