Брат Горшка объяснил разницу между «Королем и Шутом» и группой «Кино»

Брат солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева в разговоре с «Аргументами и фактами» объяснил разницу между панк-группой Горшка и группой «Кино».

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По мнению Алексея Горшенева, секрет популярности песен «Короля и Шута» кроется в их сказочности. В них не затрагивается быт, и преобладают сказочные сюжеты, в то время как та же «Пачка сигарет» Виктора Цоя «отмирает естественным образом», потому что ее посыл стал чужд современной молодежи.

«Не может быть, чтобы мы вдруг забыли о королях и принцессах, о гномах и разбойниках. Это всегда будет интересно», - сказал он.

Ранее Платформа «Кинопоиск» опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер сериала о группе «Король и шут».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Король И ШутВиктор Цой
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