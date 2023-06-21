Песню «Звезда по имени Солнце» запретили использовать в мюзикле

Уточняется, что владелец авторских прав на композицию «Звезда по имени Солнце» выиграл спор с постановщиками спектакля по одноименному роману Бориса Акунина. Арбитражный суд взыскал с организаторов мюзикла 1,4 млн рублей компенсации и запретил использовать композицию.

Отмечается, что композиция использовалась в представлении с ноября 2020 года. Композитор Антон Танонов обращался к владельцу прав на песню для получении лицензии, но получил отказ. Авторы мюзикла заявили, что использование «Звезды по имени Солнце» было условием Акунина при выдаче разрешения на постановку.

Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина возмутилась тем, что певца Валерия Меладзе записали в соавторы Цоя в песне «Кукушка», отмечает «Свободная пресса».

