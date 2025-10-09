В Москве состоится шоу японских барабанов
Коллектив Taiko in-Spiration представит премьеру программы «Светоритмы» в КЗ «Москва» 21 октября.
В основу «Светоритмов» положен миф о богине солнца Аматэрасу, от которой, как считается, произошла императорская династия Японии. Артисты представят восемь десятиминутных номеров, каждый из которых будет ассоциироваться с древней легендой.
Уникальность «Светоритмов» заключается еще и в том, что по задумке лидера Taiko in-Spiration Александры Самохиной и музыканта-мультиинструменталиста, композитора и режиссера Юры Гинзбурга, традиционное звучание тайко будет переплетено с электронной музыкой. Помимо всего прочего, шоу барабанов тайко будет сопровождать игра света.
Специальным гостем «Светоритмов» станет один из лучших танцовщиков России Ильдар Гайнутдинов.
