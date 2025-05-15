«Ночные снайперы» 7 июня 2025 года дадут концерт на московском стадионе «Спартак» («Лукойл арена»). 8 июля 2023 года на этом же стадионе прошел концерт, приуроченный к 30-летию коллектива. На пресс-конференции в преддверии стадионного концерта «Арбенина.Любовь» артистка также презентовала клип на песню «сколько тебе лет».

«Эта арена такая маленькая, уютная, какая-то очень свежая и "не уделанная" временем. Это будет очень веселый концерт! Мне очень понравилось выступление на этой арене, которое было два года назад. Тогда удалось всех зрителей накачать энергией, все ушли заряженные. В этом году будут звучать не только старые хиты, но и новый альбом "Bloody Mary", который вышел 21 марта этого года. Я езжу по миру и понимаю, что люди любят слушать старое, но я призываю послушать и новые песни. Я имею право и их исполнять со сцены», - сказала собеседница НСН.