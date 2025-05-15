«Уютно и убойно!»: Арбенина вновь покорит рок-н-ролльные высоты «Спартака»
Готовясь к концерту на стадионе «Спартак», Арбенина уже решает, что надеть, чтобы было удобно прыгать по сцене, а также интригует поклонников необычным выходом на бис.
Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала специальному корреспонденту НСН о подготовке к летнему концерту на стадионе «Спартак». По словам артистки, на разогреве перед группой выступит Тося Чайкина.
«Ночные снайперы» 7 июня 2025 года дадут концерт на московском стадионе «Спартак» («Лукойл арена»). 8 июля 2023 года на этом же стадионе прошел концерт, приуроченный к 30-летию коллектива. На пресс-конференции в преддверии стадионного концерта «Арбенина.Любовь» артистка также презентовала клип на песню «сколько тебе лет».
«Эта арена такая маленькая, уютная, какая-то очень свежая и "не уделанная" временем. Это будет очень веселый концерт! Мне очень понравилось выступление на этой арене, которое было два года назад. Тогда удалось всех зрителей накачать энергией, все ушли заряженные. В этом году будут звучать не только старые хиты, но и новый альбом "Bloody Mary", который вышел 21 марта этого года. Я езжу по миру и понимаю, что люди любят слушать старое, но я призываю послушать и новые песни. Я имею право и их исполнять со сцены», - сказала собеседница НСН.
Арбенина пообещала настоящий рок-н-ролл с покорением всех трибун стадиона.
«Это будет рок-н-ролл. Неважно, сколько мы играем - полтора или два часа - все должно быть уместно, убойно, без долгой раскачки. У меня есть страсть попрыгать по сцене во время концерта. Самая большая проблема перед концертом на стадионе "Спартак" - как одеться, чтобы залезть на все эти верхотуры. Тося Чайкина просит возможности сыграть перед нами, и мы ей эту возможность дадим. Может быть, будет еще один гость. Фит с этим артистом я выпущу в конце мая. А какой будет бис…. Вообще, я очень жду, когда "Олимпийский" откроют, потому что мы сыграли там на 25-летие, и стадион закрыли», - поделилась певица.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал Telegram-канал «Радиоточка НСН» о своих эмоциях после пяти концертов подряд на московской «ВТБ Арене».
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