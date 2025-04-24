В Москве открывается новый сезон концертов на крыше
В конце мая в Москве начнется новый сезон камерных концертов на крыше, сообщает пресс-служба Roofevents.
Как уточняют организаторы, теплыми вечерами зрителей ждет разнообразная программа - элегантный джаз 60‑х, камерные симфонические версии рок‑хитов, а также латиноамериканские хиты «Латина на крыше».
Концерты будут проходить на пяти видовых площадках в центре столицы: панорамных крышах на Киевской, Новослободской и Пушкинской, на высотке Radisson Collection, а также на уютной крыше‑веранде на Цветном бульваре. Первый подобный музыкальный вечер в 2025 году пройдет 22 мая.
Каждый четверг джаз также можно послушать на водной прогулке по Москве-реке в рамках совместного проекта «Джаз на воде» Флотилии «Рэдиссон Ройал» и Радио JAZZ 89.1 FM. Как рассказала «Радиоточке НСН» генеральный директор «Флотилии Рэдиссон» Ольга Куприянова, маршрут проекта проходит по самым живописным местам центра Москвы.
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